Čeprav nam še nekaj časa manjka do prvega aprila, smo v zadnjem času dobili kar nekaj lažnivcev – najprej so pri laži o avtorski komediji zalotili Borisa Kobala, nato je novinar RTVS pri laži zalotil Draga Kosa. No, pa tudi Marjan Šarec, sedaj premier, nekdaj pa Kobalov komedijantski sodelavec v oddaji TV Poper, je bil zaloten pri laži.