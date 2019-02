Januarja na letni ravni 1,1-odstotna inflacija Dnevnik Cene življenjskih potrebščin v Sloveniji so se januarja na letni ravni zvišale za 1,1 odstotka. Podražila sta se med drugim toplotna energija in oprema za šport. Na mesečni ravni so cene ob zimskih razprodajah upadle za 1,1 odstotka. sta

