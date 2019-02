"Mir, demokracija, nacionalna suverenost sodijo med temeljne vrednote Združenja zveze borcev za vrednote NOB. Na tej osnovi pozivamo k spoštovanju Listine OZN, ki ne dopušča zunanjega vmešavanja v zadeve katere koli nacionalne države," so danes zapisali v Zvezi borcev za vrednote NOB in dodali, da že grožnje z vojaškim posredovanjem in drugimi načini za zamenjavo politične oblasti v Venezueli predstavljajo grobo...