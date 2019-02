V reki Tolminki našli moško truplo SiOL.net V strugi reke Tolminke pod Hudičevim mostom so danes našli truplo moškega, so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica. Policisti predvidevajo, da gre za 80-letnega moškega, ki so ga pogrešali in iskali od torka zvečer. Policisti o dogodku še zbirajo obvestila, pokojnega pa morajo še dokončno identificirati.

Sorodno







Oglasi Omenjeni Nova Gorica Najbolj brano Osebe dneva Borut Pahor

Luka Dončić

Franjo Bobinac

Anže Kopitar

Ilka Štuhec