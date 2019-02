Zdravniki so z začudenjem poslušati ministrov predlog Svet 24 V sindikatu družinskih zdravnikov Praktik.um zanikajo, da bi se z ministrstvom za zdravje neformalno dogovorili za spremembo kolektivne pogodbe glede nagrajevanja bolj obremenjenih zdravnikov. "Nobeno plačilo ne bo zmanjšalo obremenitev družinskih zdravnikov," so poudarili in predlagali zagotavljanje financiranja glede na strokovne normative.





