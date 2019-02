Na Debelem rtiču bodo danes odprli novi Center Obala za osebe s posebnimi potrebami, ki so ga ob številnih zapletih gradili več let. Temeljni kamen so položili 4. decembra 2015 z napovedjo, da bo prve goste sprejel v letu 2017. V njem bo živelo 24 odraslih oseb, razpolaga pa tudi s prostori za šolanje 15 otrok in mladostnikov. Na slavnostnem odprtju bosta prisotna predsednik republike Borut Pahor ...