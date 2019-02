Inšpektorat za delo poostreno nadzira izplačila regresa in plač Primorske novice Inšpektorat za delo je v teh dneh začel z usmerjenim nadzorom pri delodajalcih glede izplačila regresa za lansko leto. Delodajalce, ki delavcem še niso izplačali vseh prejemkov, poziva, naj to storijo še pred obiskom inšpektorjev. V tem primeru jim bodo ti izrekli le opomin ali opozorilo, so sporočili iz inšpektorata.

