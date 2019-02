Podjetniški sklad z vavčerji v pomoč mikro, malim in srednjim podjetjem SiOL.net Slovenski podjetniški sklad uvaja nov program spodbud malih vrednosti za mikro, mala in srednje velika podjetja. Podjetjem bodo na voljo vavčerji z različnih področij, med drugim za zaščito intelektualne lastnine, digitalizacijo in krožno gospodarstvo. Najvišja vrednost, ki jo podjetje lahko pridobi za posamezni vavčer, bo manjša od 10.000 evrov.

Sorodno





Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Borut Pahor

Luka Dončić

Franjo Bobinac

Anže Kopitar

Maruša Ferk