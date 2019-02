Potrošnikom ni vseeno, kaj pristane na njihovih krožnikih Dnevnik Projekt izbire najbolj inovativnih živil leta, ki jih že peto leto izbira in razglaša Inštitut za nutricionistiko, ozavešča in potrošnikom skrajšuje pot do izboljšanih novih domačih živil z ugodnejšo, zdravju prijaznejšo hranilno sestavo.

Sorodno



Oglasi Omenjeni Mercator

Spar Najbolj brano Osebe dneva Borut Pahor

Luka Dončić

Franjo Bobinac

Anže Kopitar

Maruša Ferk