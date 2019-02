Jehovova priča v Rusiji obsojena na šest let zapora Dnevnik Sodišče v Orjolu na jugu Rusije je danes Jehovovo pričo obsodilo na šest let zapora zaradi ekstremizma. Po poročanju tujih tiskovnih agencij je obsodba Danca Dennisa Christiensena prvi tovrsten primer po letu 2017, ko so v Rusiji prepovedali...

Sorodno



Oglasi Omenjeni Moskva

Rusija Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Borut Pahor

Aleksander Čeferin

Maruša Ferk

Ilka Štuhec