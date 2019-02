PSG šele v podaljšku strl odpor tretjeligaša Sportal PSG se je brez poškodovanega Neymarja prebil v četrtfinale francoskega nogometnega pokala, a prvi favoriti so imeli proti tretjeligašu Villefranchu Beaujolaisu ogromno težav. Napredovanje so francoskim prvakom s tremi goli šele v podaljšku priborili Julian Draxler, Moussa Diaby in Edinson Cavani. Že v torek se je v četrtfinale prebil Nantes, ki je z 2:0 premagal Toulouse z 2:0, a tokrat ni računal...

