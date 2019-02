Primorska znova uspešna, poraza Rogaške in Heliosa Sportal V 18. krogu druge ABA lige so bili danes na delu vsi trije slovenski predstavniki. Helios je izgubil na gostovanju pri črnogorski Sutjeski, Rogaška je na domačem igrišču klonila proti ekipi Sparsa, vodilni košarkarji Sixt Primorske, ki so bili v tej sezoni poraženi le enkrat, pa so bili uspešni proti Splitu.

