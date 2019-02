Olimpija in slovenska klubska košarka tako nizko še nista bili Sportal Klavrna evropska sezona Petrol Olimpije se je končala z novim porazom. Štirinajst tekem in vsega ena zmaga. Na domačih tleh so bili vselej poraženi, tudi za konec proti Bešiktašu (75:81). Po vnovičnem neuspehu je postalo jasno, da je to najslabša sezona slovenskega kluba v ligi prvakov.

