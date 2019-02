Rdeča luč Bruslja za združitev Siemensa in Alstoma RTV Slovenija Evropska komisija je kljub močnim pritiskom iz Berlina in Pariza zavrnila združitev nemškega Siemensa in francoskega Alstoma, ker podjetji nista bili pripravljeni podati pojasnila o resnih pomislekih glede konkurenčnih pravil.

Sorodno

Oglasi