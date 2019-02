Ni jih zeblo Gorenjski glas V blejski Mali Zaki je potekal tridnevni svetovni pokal v zimskem plavanju, na katerem se je 120 tekmovalcev iz 21 držav podalo v pet stopinj Celzija hladno vodo. Zaupali so nam, zakaj so se ga udeležili in kakšen vpliv ima hladna...

Sorodno



Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Miro Cerar

Aleksander Čeferin

Janez Posedi

Ilka Štuhec