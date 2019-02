(O) Razkrivamo ime in priimek rdečega pisuna, ki povezuje zloglasnega Branka Maslešo in afero “Barič Nova24TV Zgodba na videz nepomembnega novinarja Dnevnika, ki mu je takratni predsednik vrhovnega sodišča Branko Masleša ponudil službo piarovca na “svojem” sodišču, razkriva, kako prepletena je slovenska rdeča scena – vse od Masleše pa do Andreje Katič, zloglasnega sodnika Miodraga Džordževića in njegove partnerice Tine Brecelj, Bojana Petana in Martina Odlazka ter celo do sprevrženih primerov, kot […]

Sorodno

Oglasi