Energetski sektor bi moral imeti vodilno vlogo pri pobudi Družba 5.0 Energetika.NET Rešitve, ki jih ponuja japonska pobuda Družba 5.0, pri kateri bi bilo smiselno sodelovanje Slovenije, so lahko pomembne tudi z vidika učinkovite rabe energije (URE). Njen cilj je namreč različne tehnologije približati najširši množici, je ob robu foruma Družba 5.0 v Sloveniji, ki je včeraj potekal v ljubljanskem BTC, za Energetiko.NET poudaril državni sekretar na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Aleš Cantarutti. Višji glavni inženir pri družbi Hitachi Yoshiaki Ichikawa pa je za naš portal omenil, da mora ravno energetski sektor voditi to pobudo.

