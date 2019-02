Toronto se je namučil z najslabšo ekipo lige NHL 24ur.com V hokejski ligi NHL sta bili v noči s srede na četrtek na sporedu le dve tekmi. Obe sta bili negotovi do konca, New York Rangers so za domačo zmago proti Bostonu potrebovali sedem krogov kazenskih strelov (4:3), Toronto, drugouvrščena ekipa vzhoda, pa se je namučila z najslabšo ekipo lige Ottawo, zmagala je s 5:4.

