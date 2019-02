Na ZZZS zavrnili navedbe o manipulativnih podatkih glede obremenjenosti zdravnikov Dnevnik Na ZZZS kot netočne in neutemeljene zavračajo navedbe sindikata družinskih družinskih zdravnikov Praktik.um, da so podatki ZZZS glede obremenjenosti ambulant v Zdravstvenem domu Kranj manipulativni. Kot so pojasnili za STA, po podatkih ZZZS v Kranju...

Sorodno





Oglasi