Požarna sanacija jeseniške bolnišnice bi stala 2,7 milijona evrov Dnevnik Požar v jeseniški splošni bolnišnici je znova pokazal, kako nujna bi bila vgradnja evakuacijskih dvigal in ostalih ukrepov požarne sanacije, ki bi stali okoli 2,7 milijona evrov. Za izvedbo bi potrebovali leto in pol, so po sredini seji sveta...

Sorodno





Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Miro Cerar

Boris Popovič

Aleksander Čeferin

Aleš Bržan