Dončić potreboval le 16 dni, da je postal najmlajši rekorder v zgodovini NBA 24ur.com Luka Dončić skorajda vsako tekmo poskrbi za nov mejnik v njegovi še zelo "mladi" NBA karieri. Še vedno komaj 19-letni Ljubljančan je na tekmi proti Charlottu dosegel trojni dvojček. To je bil njegov tretji v ligi NBA in je tako po starosti prehitel edinega, ki mu je to uspelo na začetku kariere, LeBrona Jamesa. Poleg tega sta bila v tem elementu v zadnjih 25 letih v krstni sezoni bol...

Oglasi Omenjeni LeBron James

Ljubljana

Luka Dončić

NBA Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Miro Cerar

Boris Popovič

Aleksander Čeferin

Franci Matoz