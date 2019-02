Ulični ropi v Ljubljani: policija prijela tri mladoletnike 24ur.com Ljubljanski policisti so v središču prestolnice obravnavali več primerov kaznivih dejanj "uličnih ropov". S pomočjo prič, nadzornih kamer in opisov oškodovancev so ovadili tri mladoletnike. Pri dejanjih so se do oškodovancev vedli nasilno, v enem primeru so zagrozili tudi z nožem.

