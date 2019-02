Istanbul: po 18 urah izpod ruševin rešili tudi petletno deklico SiOL.net V sredinem zrušenju stanovanjskega poslopja v Istanbulu so po najnovejših podatkih umrli najmanj trije ljudje, je povedal guverner Istanbula Ali Yerlikaya. Reševalci so vso noč nadaljevali iskanje morebitnih preživelih pod ruševinami. Našli so tudi petletno deklico, ki so jo že rešili. Vzrok nesreče še ni znan.

Sorodno Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Boris Kobal

Aleksander Čeferin

Miro Cerar

Boris Popovič