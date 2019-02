Čistilno napravo obiskali člani Evropske komisije Gorenjski glas Domžale – Centralno čistilno napravo Domžale - Kamnik (CČN) je v petek obiskala delegacija Službe vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko in Evropske komisije. Ogledati so si želeli uspešen projekt, ki je bil v večji meri financiran iz...

Sorodno

Oglasi Omenjeni Evropska komisija Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Boris Kobal

Aleksander Čeferin

Miro Cerar

Boris Popovič