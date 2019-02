Na srednji ekonomski šoli v Zadru je dijak prvega letnika med poukom sošolki in sošolcu na roko oz. vrat vžgal črko U. Sošolki je povedal, da "ima zdaj tatu in da je lahko ponosna, da je ustaš", so danes poročali hrvaški mediji. Kot so dodali, imata najstnika opekline, šlo naj bi za lažje telesne poškodbe.