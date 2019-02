Dončić odločno proti svoji biografiji: Ne gre samo za vsebino, gre za pošten odnos do mene Dnevnik Potem ko je Luka Dončić pred časom jasno povedal, da nastanka in izdaje njegove biografije ne podpira, avtorja še vedno nočeta upoštevati Lukove želje, da je ne izdata, so v sporočilu za javnost zapisali pri košarkarjevi službi za stike z javnostmi.

