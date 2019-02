Celjski policisti zasegli 90 kilogramov posušene konoplje Dnevnik Celjske policiste so v začetku januarja iz celjskih zaporov obvestili, da so pravosodni policisti v ovoju čokolade, ki jo je eden od pripornikov dobil od domačih, našli konopljo, zato so v sredo na območju Rogaške Slatine opravili hišno preiskavo....

Sorodno



Oglasi Omenjeni Celje

Rogaška Slatina Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Aleksander Čeferin

Boris Kobal

Miro Cerar

Boris Popovič