EU in Velika Britanija bosta nadaljevali pogovore glede brexita 24ur.com EU in Velika Britanija bosta nadaljevali pogovore, da bi zagotovili urejen brexit. Preboja za zdaj sicer še ni, kaže skupna izjava predsednika Evropske komisije Jean-Clauda Junckerja in britanske premierke Therese May, objavljena po njunem srečanju v Bruslju.

Sorodno



Oglasi