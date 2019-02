Mayerju prvi trening smuka, Slovenci zadržani Sportal Alpski smučarji so opravili prvi trening smuka pred sobotno preizkušnjo za naslov svetovnega prvaka v kraljevski disciplini. Najhitrejši je bil Avstrijec Matthias Mayer. Najhitrejši od Slovencev je bil Miha Hrobat na 43. mestu (+2,62). Za Mayerjem se je uvrstil njegov rojak, veteran Hannes Reichelt (+0,28), a je bil zaradi nepravilno prevoženih vrat, diskvalificiran. Drugi, tretji in četrti čas so...

