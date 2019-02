Vrhničani pri Lebnu zahtevali odprtje okoljevarstvenega dovoljenja za Kemis SiOL.net Predstavniki Občine Vrhnika in njenih prebivalcev so se danes sestali z ministrom za okolje Juretom Lebnom. Po besedah vrhniškega župana so predstavnikom ministrstva predlagali odprtje okoljevarstvenega dovoljenja iz leta 2013, poročajo spletne Finance. Na ministrstvu so pojasnili, da je šlo predvsem za spoznavni sestanek z novim županom.

Sorodno

Oglasi Omenjeni Finance

Jure Leben

Kemis Najbolj brano Osebe dneva Aleksander Čeferin

Luka Dončić

Boris Kobal

Jure Leben

Boris Popovič