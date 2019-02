Sodnik zagrebškega sodišča za gospodarske zadeve Mislav Kolakušić je danes potrdil, da je kazensko ovadil bivšega in sedanjega izrednega pooblaščenca v koncernu Agrokor Anteja Ramljaka in Fabrisa Peruška ter še nekatere druge. To je storil zaradi domnevno sumljivih izplačil določenim upnikom.