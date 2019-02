Razstava osupljivih in presenetljivih najdb z Gosposvetske na ogled v Mestnem muzeju RTV Slovenija Najdba z Gosposvetske ceste v Ljubljani, arkofag skrivnostne vplivne ženske z modro posodo in nakitom, je pritegnila pozornost svetovne javnosti. Od danes pa do konca marca je na ogled v zakladnici Mestnega muzeja Ljubljana.

