Glavni srčni kirurg v UKC Klokočovnik vendarle odhaja Primorske novice Predstojnik kliničnega oddelka za kirurgijo srca in ožilja v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana Tomislav Klokočovnik se je odločil, da največjo bolnišnico zapusti, ne glede na to, da je generalni direktor Aleš Šabeder njegovo odpoved sprva zavrnil. V kadrovski službi UKC kirurgove odpovedi še niso prejeli, so navedli za STA.

Sorodno



























Oglasi