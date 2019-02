Jaka Blažič z Barcelono do nove zmage SiOL.net V 22. krogu evrolige je že četrtek od slovenskih predstavnikov na parket stopil Jaka Blažič ter z Barcelono premagal Žalgiris (78:72). Slovenski branilec je v slabih 13 minutah igre dosegel dve točki (met iz igre 1/3), enkrat skočil in ukradel žogo. V petek bo na sporedu derbi med CSKA-jem in Real Madridom Anthonyja Randolpha in Klemna Prepeliča. 22. krog bo z Milanom proti Darušafaki sklenil Alen Omić.

