Hudičev odvetnik in hudičevo zahtevni časi, ki so pred njim Sportal Aleksander Čeferin je po četrtkovi formalnosti v Rimu dobil še drugi mandat predsednika krovne evropske nogometne organizacije Uefe, na čelo katere je prišel nepričakovano. V zadnjih dveh letih in pol je potrdil, da še zdaleč ni bil nepripravljen. Tudi na očeh vsega sveta je bil 51-letni odvetnik tak, kot smo ga bili vajeni doma. K nalogam je pristopal transparentno in trezno, a je znal biti tudi ...

Sorodno













































































Oglasi