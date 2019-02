James in Antetokounmpo sta izbrala postavi za All Star 24ur.com Kapetana moštev za tekmo All Star LeBron James in Giannis Antetokounmpo sta izbrala soigralce. Prvi izbor Jamesa je bil Kevin Durant, Antetokounmpo pa je izbral njegovega soigralca pri Golden Stateu Stepha Curryja.

