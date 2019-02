V komisiji DZ za Slovence v zamejstvu in po svetu nezadovoljni z rebalansom proračuna, ki jim je sre Politikis Komisija DZ za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu se je danes seznanila s predlogom rebalansa proračuna za leto 2019 na postavki pristojnega vladnega urada, ki glede na sprejeti proračun predvideva za malo več kot 25.000 evrov več. Člani komisije z zvišanjem niso zadovoljni in opozarjajo, da skrb za Slovence zunaj meja določa […]

