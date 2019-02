Knjige pred domačim pragom Primorske novice Sinoči se je Šempetrcem uresničila dolgoletna želja, da v mestu znova dobijo knjižnico. Domačini, pa tudi sosedje iz Vrtojbe in od drugod, so množično prišli pogledat nove, približno sto kvadratnih metrov velike prostore tik ob Trgu Ivana Roba, ki jih je občina uredila in opremila, Goriška knjižnica Franceta Bevka pa napolnila z gradivom.

