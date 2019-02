Brazilski predsednik Bolsonaro dobil po operaciji še pljučnico Nova24TV Brazilski predsednik Jair Bolsonaro ima pljučnico, so sporočili iz bolnišnice Alberta Einsteina v Sao Paolu. Zdravniki so mu zdaj predpisali antibiotike, poročajo tuje tiskovne agencije. Bolsonaro je sicer v bolnišnici od prejšnjega tedna. Operativno so mu odstranili stomalno vrečko, ki so mu jo uredili po napadu z nožem med predvolilno kampanjo. Operacija je bila uspešna […]

