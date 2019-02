Šarec: Ko pišejo, da sem Luka Dončić slovenske politike, se samo nasmejem SiOL.net "Če se spomnim, da so še pred nekaj meseci pisali, da nimam izkušenj, da naša stranka nima ljudi in programa, danes pa pišejo, da sem Luka Dončić slovenske politike, se lahko nasmejem. Nobena skrajnost ni dobra," je v ekskluzivnem pogovoru za oddajo Argument povedal premier Marjan Šarec. Dotaknil se je tudi afere s plagiatom Borisa Kobala in zanikal govorice, da bi ministrica z enega od sestankov odšla v solzah.

