Novo mesto je sinoči, že trideseto leto zapored, proslavilo kulturni praznik s koncertom simfoničnega orkestra Glasbene šole Marjana Kozine. Sredi te reke časi hitijo, so novomeški simfoniki naslovili letošnjo prireditev in pod taktirko Mira Sajeta koncert začeli s Tako je govoril Zaratustra Richarda Straussa, nadaljevali pa s Koncertom za oboo Vincenza Bellinija s solistom, obetavnim in več ...