Brutalne grožnje savdskega princa! O Khashoggiju dejal: Če se ne bo v državo vrnil prostovoljno, bo topnews.si Saudski prestolonaslednik Mohammed bin Salman je leta 2017 dejal, da bo uporabil “kroglo” proti novinarju Jamalu Khashoggiju. Dejal je, da “bo uporabil kroglo”, če ne bo prenehal kritizirati ultra-konzervativne kraljevine, piše New York Times. Newyorški časnik je citiral nekdanje in sedanje uradnike iz Združenih držav in sveta, ki so v obveščevalnih poročilih navedli, da je […]

Oglasi