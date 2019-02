Nogometaš PSG postal član Istre 1961 Primorske novice Nogometaš, ki je delil slačilnico z Neymarjem in Mbappejem pri PSG, je postal novi član Istre 1961. Gre za 27-letnega branilca Kevina Rimaneja, ki pravi: “Enako je igrati z zvezdniki iz Pariza ali nogometaši iz Pulja. Oboji so iz krvi in mesa.”

