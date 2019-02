Madrid: Pogajanja s katalonskimi voditelji zastala Dnevnik Španska socialistična vlada je danes sporočila, da so katalonski voditelji, s katerimi je skušala obnoviti dialog, zavrnili njeno zadnje vabilo k pogovorom. Pogajanja, s katerimi so želeli zbližati stališča, so tako zastala, poroča francoska...

Sorodno

Oglasi