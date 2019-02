Mariborčanke po velikem preobratu ujele Kamničanke Sportal Odbojkarice Nove KBM Branika so derbiju 15. kroga 1 A. DOL za ženske ugnale Calcit Volley s 3:2 (-15, -32, 20, 24, 12) ter se na vrhu razpredelnice izenačile s Kamničankami in Novogoričankami, ki pa imajo odigrano tekmo manj. Te se bodo v soboto pomerile s Kemo iz Puconcev. V primeru zmage bi ostale same na vrhu.

