Norvežani prepričljivi v Canmoru Sportal Biatlonci so v kanadskem Canmoru opravili s štafetno tekmo za svetovni pokal. Prepričljive zmage so se veselili Norvežani Lars Helge Birkeland, Vetle Sjaastad Christiansen, Erlend Bjoentegaard in Johannes Thingnes Boe, ki so drugouvrščene Francoze ugnali za 1:10 minute in tretje Ruse za 1:48 minute.

