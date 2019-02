Dallas nemočen proti najboljši ekipi Lige NBA RTV Slovenija Košarkarji Milwaukeeja so tudi v Dallasu dokazali, da so trenutno najboljša ekipa Lige NBA. Mavericksi so doživeli najhujši poraz na domačem parketu (107:122). Luka Dončić je bil najboljši strelec gostiteljev z 20 točkami.

