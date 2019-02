Bedaki: v Kranju so radovedneži pasli so zijala ob požaru, gasilci pa niso mogli priti zraven Reporter Včeraj opoldne je zagorelo v zgornjem stanovanju večstanovanjskega objekta v centru Kranja. Požar je izbruhnil v spalnici, nastala je materialna škoda. Ker je takrat v centru Kranja potekala javna prireditev, so radovedneži ovirali posredovanje in delo in

