Boeingov 747 ima 50 let: to je osupljiva zgodba #foto SiOL.net Devetega februarja leta 1969 je svet letalstva s prvim uspešnim poletom za vedno spremenil boeing 747. Kraljica neba, kot je bilo ljubkovalno ime tega velikana, je lahko prepeljala več kot 400 potnikov naenkrat, zmanjšala je stroške letenja in v 50 letih okoli sveta popeljala na milijone ljudi. Najslavnejše letalo v zgodovini počasi odhaja v pokoj, a njegov pečat bo za vedno ostal. Poklonili smo s...

