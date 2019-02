Furs lani z inšpekcijskimi nadzori do dodatnih 160 milijonov evrov 24ur.com Finančna uprava RS je lani izvedla nekaj manj inšpekcijskih nadzorov kot leto prej, pri tem pa kršiteljem naložila precej več dodatnih davčnih obveznosti. Skupaj je bilo izvedenih 6417 nadzorov, pri čemer so bile ugotovljene dodatne davčne obveznosti v višini 163,8 milijona evrov. To je 26 odstotkov več kot leta 2017.

